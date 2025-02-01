Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında 1-1’lik beraberlikle sona eren Erzurumspor FK-Kocaelispor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, saha şartlarının çok kötü olduğunu belirterek, "Erzurumspor’da 3 senedir bir yerde olan oyuncu grubu ve teknik yönetim var. Burada bugün futbol adına konuşmak gerçekten doğru değil. Çünkü sahada yürümenin bile zor olduğu bir durumda futbol konuşmak çok zordu. Maçın skorunu bence duran topları belirleyecekti. Rakibimiz de bu konularda sezon başından beri çok etkin. Yanılmıyorsam 15 duran top gollerini attılar. Ama biz de duran toptan golü bulduk. Dolayısı ile de bu şekilde mücadele ederek geçtik. Maçta başka durumda beklenemezdi. Bu sahada futbol oynamak çok zor. Dolayısıyla da buradan bizim için gerekli olan bence puanı aldık, 3 puana da çok yakındık. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bir haftayı daha geride bıraktık, puan farkımızı koruyoruz" diye konuştu.

Hakan Kutlu: "Puan kaybetmemize hakem sebep oldu"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, oyuncularının üst düzey bir oyun sergilediğini ifade ederek, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar kazanma isteklerini sahaya yansıttılar. Tek taraflı bir maç oldu diyebilirim. Yani rakibimizin kalemize attığı gol harici ikinci yarıda bir pozisyonları yok. Bu sahada nasıl oynanması gerekiyorsa oynadık. Üst düzey bir mücadele örneği verdik. Hakemlerle alakalı bir şey söylemek istiyorum. 3 yıldır ben buradayım. 3 yıldır ne zaman bir çıkışa geçsek bir şekilde durduruluyoruz. Bugün de çok kötü bir hakem sahada vardı. Rakibimizin yaptığı fauller var, kırmızı hareket hak edecek faulleri var. Çift sarıdan atılması gereken hareketler var. Bize 5-6 tane sarı kart çıkartan hakem rakibinize hiçbir pozisyonda sarı kart göstermedi. Çok kötü bir yönetim gösterdi. Zaten yemiş olduğumuz ilk golü, yedirmiş olduğu ilk golü çıkartmak için oyuncuların üst düzeyde mücadele etti. Bunun için büyük bir efor sarf ettik. Maçın bana göre galibi oyun olarak da girdiğimiz pozisyonlarla da bizdik. Ama bu sonuca yansımadı. Bunda da hakem faktörü çok önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu işe ne kadar inandıklarını maç boyu gösterdiler. Haksız bir kararla çok güçlü bir takım karşısında geriye düşmemiz rağmen oyunu çevrilmesini bildiler. Kazanmayı çok istiyorduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu maçın telafisini oyuncularım bu arzusunu devam ettirdiği sürece yaparız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.