Spor Toto 1. Ligin 26. Haftasında Altaş Denizlispor’a konuk olan Erzurumspor FK 2-0’lık galibiyeti 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşuna hediye etti.

Denizli’de gerçekleşen karşılaşmanın ardından oyunculara kısa bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Ahmet Dal’ın konuşmaları, Kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Erzurumspor FK basın ve sosyal medya sorumlusu Ali Tayşi’nin paylaştığı gönderide Ahmet Dal, “12 Mart 105 yıldır Erzurum için en önemli günlerin başında geliyor. 12 Mart Erzurum’un kurtuluşu, bir nevi bayramı, zor bir dönemden geçtiğimiz şu sancılı süreçte oynadığınız oyun, gösterdiğiniz mücadele, aldığınız 3 puan ve Erzurumspor camiamıza verdiğiniz bu bayram hediyesi için size teşekkür ediyorum. Aynı performansı ligin sonuna kadar göstereceğinize inanıyorum” açıklamalarında bulunarak futbolcularını tebrik etti.

Öte yandan Spor Toto 1. Ligin 27. Haftası’nda Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Erzurumspor, karşılamanın iptal olması sebebiyle haftayı maç yapamadan tamamlayacak.