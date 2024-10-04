Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Boluspor arasında oynanan müsabakanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, “Erzurum deplasmanı her zaman zordur. Bunu bilerek geldik. Aldığı 9 puanı içeride kazanmış bir Erzurum takımı. Formda bir Erzurum takımı. Tabii biz de ona göre planlarımızı yaptık. Hava şartlarını iyi kullanan, seyircisi önünde bunu iyi değerlendiren bir Erzurum takımına karşı ilk yarıyı oyunu tutup daha sonra geçişlerle oyunu üç puanı kazanmak istiyorduk. Erzurum takımının golü geldi. Daha sonra ikinci yarı sistem değiştirdik. 5-3-2’den 4-3’e döndük. Kenarları kullanmaya çalıştık ama bunda çok da başarılı olamadık. Daha çok topa sahip olan bir takım olması gerekiyordu. Kendi takımım adına söylüyorum. Tabii ki golden sonra da Erzurum takımı biraz daha savunma ağırlıklı oynadı. Geçiş oyununa dönmeye çalıştı. Erzurum takımını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Hakan Kutlu: "Tempolu ve iyi bir oyun sergiledik"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, “Zorlu bir maça çıktık. Öncesinden belliydi. Boluspor deplasmanda hiç maç kaybetmemiş bir takımdı. İlk mağlubiyetlerini burada bize karşı aldılar. Aslında oyunun ilk 20 dakikasına çok tempolu ve çok iyi oynayarak başladık. Üç dört tane net pozisyonlarımız vardı. Rakibimize hiç pozisyon vermedik ve kalemize yanaştırmadık. Ama özellikle ilk yarının golden sonraki 15 dakikasında biraz Boluspor maçın üstünlüğünü bizden aldı. Oyunun ikinci yarısında yine iyi başladık ve 45 dakika maçı iyi götürdük. Girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Maçın hakemi için çok bir şey söylemek istemeyeceğim. İnşallah gözlemciler, federasyon değerlendirirler. İyi bir gününde değildi. Yan hakemleri ayrı tutuyorum sadece orta hakem ile ilgili söylüyorum. Oyuncularım gerçekten 10 kişi kalmamıza rağmen iyi oyun çıkarmamıza rağmen bir tane pozisyon vermeden özellikle girdiğimiz üç dört tane pozisyonda maç tamamladık. Dediğim gibi her geçen gün içine koyuyoruz. Bizim açımızdan ben geldiğim günden beri söylüyorum. Bundan sonra hep söyleyeceğim, Erzurum şehrine yakışır bir takım olmaya çalışıyoruz. Oynayan oynamayan, sonradan giren sporcularımızın coşkusunu, mücadelesini görüyorsunuz. İnşallah güzel olacak” dedi.