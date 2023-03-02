Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasını maç yapmadan geçecek olan Erzurumspor FK, ligin 25. haftasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasını maç yapmadan geçecek olan Erzurumspor FK, ligin 25. haftasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Kutlu gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlılar, çift kale maçla idmanı tamamladı.
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