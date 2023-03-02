Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Kutlu gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlılar, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasını maç yapmadan geçecek olan Erzurumspor FK, ligin 25. haftasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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