Erzurumspor depremzede öğrencileri ağırladı.

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Futbolcuların yakından ilgilendiği öğrenciler, fotoğraf çektirip belli bir süre antrenmanı takip ettikten sonra ayrıldılar.

Teknik Direktör Hakan Kutlu ve Futbolcularla vakit geçiren çocukların görülmeye değer mutluluğu yürek ısıttı.

Erzurumspor FK teknik heyet ve futbolcuları akşam antrenmanı öncesi, Kayakyolu Çimento Müstahsiller İşveren Sendikası Okulu, Sebahattin Solakoğlu İlkokulu, Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Ortaokulu, Kayakyolu ÇMİS Ortaokulu ve Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elbistan ve Adıyaman’dan gelen öğrencilerle buluştu.

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