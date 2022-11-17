Dayanışma gecesinde buluşan Erzurum Tortumlular Derneği, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı coşkulu bir şekilde meşalelerle karşıladı. Başkan Sandal, “Bayraklı küçük bir Anadolu gibi. Ülkemizin her yerinden yurttaşımızla birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bu dayanışmamızı kimse bozamaz” dedi.

Dayanışma gecesinde buluşan Erzurum Tortumlular Derneği, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı coşkulu bir şekilde meşalelerle karşıladı. Başkan Sandal, “Bayraklı küçük bir Anadolu gibi. Ülkemizin her yerinden yurttaşımızla birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bu dayanışmamızı kimse bozamaz” dedi.

Erzurum Tortumlular Derneği, Bayraklı Havuz Tesisleri’ndeki dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Etkinliğe; Başkan Sandal’ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Dernek Başkanı Ekrem Petek, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 500 Erzurumlu vatandaş katıldı. Erzurumlular, Başkan Sandal’ı kapıda alkışlar ve meşalelerle karşılarken, o anlar renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı küçük bir Anadolu gibi. Ülkemizin her yerinden yurttaşımızla birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bu dayanışmamızı kimse bozamaz. Konu ülkemizin bölünmez bütünlüğü, bayrağımız ve Mustafa Kemal Atatürk olduğunda ülkemizin değerleri için bir araya gelmek ve kenetlenmekten daha kıymetli bir şey yok. Bayraklı’da bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bu coğrafyada yaşayan hiçbir yurttaşımızın ayrısı, gayrısı yok. Bu sofralarda bir araya gelmek, derdimizi, sıkıntımızı paylaşmak çok önemli. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı bir arada duracağız, birlikte mücadele edeceğiz. Bu ülkede herkesin ihtiyacı olan ekmek varsa; bu ekmeği paylaşmak için omuz omuza vereceğiz. Bizim için ülkemizin her yeri birdir. Biz bu birliğimizi hiçbir koşulda bozmayacağız, kimsenin bozmasına da izin vermeyeceğiz” dedi.