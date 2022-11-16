Erzurum’da vatandaşlar artış gösteren market fiyatları sonrası halk pazarlarında yoğunluk oluşturuyor. Sebze ve meyve fiyatları pazar tezgahlarında yarı yarıya daha düşük fiyata satılıyor.

Erzurum’da vatandaşlar artış gösteren market fiyatları sonrası halk pazarlarında yoğunluk oluşturuyor. Sebze ve meyve fiyatları pazar tezgahlarında yarı yarıya daha düşük fiyata satılıyor.

Çarşamba günleri Aziziye İlçesinde kurulan halk pazarında vatandaşlar yoğunluk gösteriyor. Sabahın erken saatlerinde pazar alanına gelip tezgah kurmaya başlayan esnafta vatandaş yoğunluğundan memnun. Vatandaşlar pazarda bulunan meyve ve sebze fiyatlarının marketlere oranla yarı yarıya düşük olması nedeniyle alışverişleri halk pazarlarından yapıyor. Öte yandan pazar tezgahlarında biber, patlıcan ve kabak gibi sebze çeşitleri 12,5 liraya satılıyor. Domates ve salatalık 15 liraya müşteriye satılırken havuç 7,5 patates ise 6,5 liradan satılıyor. Meyve fiyatları ise ortalama 10 lira civarında seyrediyor.

“Pazar fiyatları vatandaşlarımız için uygun durumda”

Vatandaşların halk pazarlarında yoğunluk gösterdiğini söyleyen esnaf Sinan Ağırbaş, “Şu anda ki pazar fiyatları güncel market fiyatlarına baktığımız zaman yüzde 50 daha ucuz diyebiliriz. Domates, biber, patlıcan gibi sebzeler tarla zamanı bittiği için ve bu ürünler dışarı illerden geldiği için ister istemez biraz fiyatları yüksek durumda bulunuyor. Yine de markete oranla yüzde 50 daha ucuz fiyatta. Biberi 12,5 liraya satıyoruz markette 20 liranın üzerinde fiyatı var. Domatesi pazarda 15 liraya satıyoruz ama markette 20 liranın üzerinde fiyatı. Patlıcan ve kabak 10 ila 12,5 lira arası değişiyor. Market fiyatları ile kıyasladığımız zaman şu anda pazar fiyatları vatandaşlarımız için çok daha uygun durumda bulunuyor. Salatanın kilosu da 15 lira civarında seyrediyor. Pazar yoğunluğu güzel oluyor vatandaşlar öğlen saatlerinde yoğunluk oluşturuyor” diye konuştu.