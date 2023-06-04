Erzurum’un köklü ve başarılı okullarından birisi olan İbrahim Hakkı Fen Lisesi’nde bahar şenlikleri coşkulu kutlandı.

Okul bahçesinde öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve velilerin katıldığı bahar şenliğinde katılanlar gönlünce eğlendiler. Resmi sergisi, müzik programı, çeşitli yarışmalar ve hayır çarşısı gibi aktivitelerin olduğu geleneksel şenlikte toplanan yardımlar da deprem bölgesindeki kardeş okula gönderilecek.

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Müdürü Ayhan Saraçoğlu, her yıl sonu geleneksel olarak yaptıkları bahar şenliğini bir kez daha yapmanın mutluluğunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Bu yıl bahar şenliği ülkemize derinden sarsan yüzyılın felaketi depremde etkilenen ve Milli Eğitim Bakanlığının ÇEDES programı kapsamında belirlenen Malatya’daki kardeş okulumuz için hayır çarşısı ile başladı. Öğrencilerimiz ve velilerimiz hayır çarşısına fazla ilgi gösterdi. Hayır çarşısı ve şenliklerimiz okulumuz resim öğretmeni Rana Şenel ve öğrencilerimiz tarafından düzenlenen resim sergisi ile devam etti. Ardından öğrencilerimizin yılın stresini atmaları için çeşitli oyunlar ve canlı müzik düzenlendi. Okulumuzun bahar şenliklerinin düzenlenmesinde emeği geçen idareci öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Bahar şenliğine katılan öğrenciler hayır çarşısında toplanan yardımların deprem bölgesine gönderilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, “İbrahim Hakkı Fen Lisesi’nde okumanın gururunu bir kez daha yaşadık. Bahar şenliğinde de gönlümüzce eğlendik. Müdürümüze, yöneticilerimize ve öğretmenlerimize bize bu imkanları sağladıkları için teşekkür ederiz.” dediler.