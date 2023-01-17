Polonya’nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda Erzurumlu milli Sporcu Furkan Akar, bin metre finalinde 1.37.780’lik derecesiyle Avrupa 3.’sü olarak Türkiye’ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

Polonya’nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda Erzurumlu milli Sporcu Furkan Akar, bin metre finalinde 1.37.780’lik derecesiyle Avrupa 3.’sü olarak Türkiye’ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

Polonya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Furkan Akar, bin metre finalinde Avrupa 3.’sü oldu. Bronz madalyanın sahibi olan Erzurumlu milli sporcu, Türkiye’ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı. Kısa Kulvar Sürat Pateni kulvarında tarihi başarıya imza atan Akar, Erzurumlu vatandaşları da gururlandırdı.