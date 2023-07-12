Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Takımı, Mardin’de yapılan maçlarda büyük bir başarı gösterdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sporcularının aldığı başarılı sonuçlardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Mardin ilimizde düzenlenen yaklaşık 7 bin sporcunun katıldığı Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda; 6 Altın, 2 Gümüş , 4 Bronz madalya kazanarak ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandık. Sporcularımızı ve emek veren antrenörlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan, 4 kategoride 7 bin sporcunun yarıştığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin´de yapılıyor. Türkiye Kick Boks Federasyonu´nca, Mardin Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nün desteğiyle Artuklu Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya Türkiye´nin dört bir yanından gelen farklı sıkletlerde 7 bin sporcu madalya kazanabilmek için mücadele ediyor. Yaklaşık 2 bin antrenör ve hakemin de görev aldığı müsabakalarda derece alan sporcular, milli takım kadrosunu oluşturacak.