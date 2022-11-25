Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde değişik meslek grubundan Erzurumlu 15 kadın, seslerini yükseltti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde değişik meslek grubundan Erzurumlu 15 kadın, seslerini yükseltti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, kadına yönelik şiddet olgusunu gündeme taşımak ve soruna çözüm getirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amaçlayan Erzurum Barosu Kadın Kolları ile Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) tarafından bir video hazırlandı. Videoda ERSANDER Kadın Kolları Başkanı Sevnur İçyar, Erzurum Barosu Kadın Kolları Komisyon Başkanı İlknur Sarcan, “Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye destek vermek ve farkındalık yapmak istedik” dediler.

Videoda sırasıyla Eğitimci Sevnur İçyar, Avukat İlknur Sarcan, Avukat Bilge Mutlu Bilge, Erzurum Barosu Genel Sekreteri Zühal Önalan, Eğitimci Eda Alemdar, Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu, Akademisyen Elif Candan, Tiyatro Sanatçısı Akademisyen Ceyda Elkaya, Avukat Tuba Nur Demircan, Yakutiye İlçe Tarım Orman Müdürü Nevra Küzeci, Avukat Sevilay Yılmaz Gülmüş, Akademisyen Elif Özhancı, Modacı Ferda Tuna, Y. Ziraat Mühendisi, Uluslararası Doğum Fotoğrafçısı Merve Özyıldız, Avukat Hilal Sertcan kadına yönelik şiddete karşı görüşlerini açıkladılar.