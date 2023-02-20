Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, deprem bölgesine inşaatlarında çalışan işçileri ile giderek enkazda kurtarma çalışanlarına katıldı. Kaya, birçok ilde de vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, deprem bölgesine inşaatlarında çalışan işçileri ile giderek enkazda kurtarma çalışanlarına katıldı. Kaya, birçok ilde de vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 11 ilde yıkıcı etkiye neden olan 7.7 ve 7.6’lık depremin ardından binlerce kişi öldü, binlerce kişi de yaralandı. Binlerce binanın yıkıldığı 11 ilde, bazı adsız kahramanlar yaptıkları ile gönülleri fethettiler. İşte onlardan biri de Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya. Depremin hemen ardından İstanbul’daki inşaatlarında çalışan 150 işçisi ile bölgeye giden Kaya, enkazda çok sayıda kişiyi sağ olarak çıkardı.

Şantiyelerindeki aşçılarında depremzedeler sıcak yemek yaptığını ifade eden Ferit Kaya şunları söyledi: “Denildiği gibi asrın felaketini yaşadık. Allah böyle bir felaketi bir daha kimseye yaşatmasın. Depremin olduğunu duyar duymaz işçilerimizle Kahramanmaraş’a doğru hareket ettik. Her taraf yıkılmıştı. Zaman kaybetmeden enkazlara girip canlı kurtarmaya çalıştık. Enkazda en iyi çalışacak kişilerin başında bana göre inşaat işçileri gelir. Sağ olsun onlarda elinden gelenin fazlasını yaptılar. Bölgede çalışmalar bittikten sonra bizde geri döndük. Allah devletimize zeval vermesin. 11 ildeki enkazda herkes bir arı gibi çalıştı. Şantiyelerdeki aşçılarımızda hem depremzedelere hem de kurtarma çalışmalarına sıcak yemek pişirdi. Herkes gibi tek dileğimiz bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması.”