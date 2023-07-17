Erzurumlu Gaziler, 20 Temmuz 1974, Kıbrıs Barış Hareketinin 49. yıldönümünü unutmadı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı 49. Yıldönümü münasebetiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesinde yapılan törenle kutlandı.

Dernek binasında yapılan törende konuşan Şube Başkanı Salih Mesci, 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğunu 1878 yılından 1974 yılına kadar Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğünden yoksun bırakıldığını Barış Harekatı ile Türk Ordusu 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs’a başarılı bir hareket icra ederek Kıbrıslı Türk’ün yok olmaktan 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Mesci açıklamasını şöyle sürdürdü; “Yunanistan’ın Enosis hayali Akdeniz’in karanlık sularına ebediyete kadar gömülmüştür. Kıbrıs Türkü Mehmetçikle kucaklaşana kadar Türklüğünü varlığını korumasını bilmiştir. Bugün Kıbrıs Türkü’nün esaretten kurtulduğu bir gündür Kıbrıs Türkü 49 yıldır özgür yaşamaktadır.

1974’te Türk tarihine altın harflerle isimlerini yazdıran gazilerimizle gurur duymaktayız. Savaş meydanlarında Türk Milletinin yenilmezliğini sizden önceki kahramanlar gibi ispat ettiniz Yüce Meclis sizleri Gazilikle ödüllendirmiştir. Kıbrıs Harekatında 37 bin 567 asker katılmış 498 şehit vermiş 7.si Erzurumludur. Bu savaşa Erzurumlu 663 Mehmetçiğimiz katılmıştır. Bu vesileyle Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, Kahraman Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum”