Türk Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Başkanı Murat Ertaş, Erzurum’a yapılan uçak sefer sayılarının yetersizliği ile alakalı THY’nin açıklamasına tepki gösterdi.

“Açıklamalar gerçekleri yansıtmıyor”

Türk Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Başkanı Murat Ertaş, 2012 ve 2015’te başlayan tünellerin hâlâ bitirilmemesi, uçuşların nüfusla orantısız bir şekilde azaltılması ve yüksek hızlı tren projesinde hâlâ Erzurum’un yer almamasının Erzurumluları fazlasıyla üzdüğünü belirterek, “Geçtiğimiz günlerde birkaç STK ortak basın açıklamasıyla Erzurum’daki uçuşların, sosyo-ekonomik ve kültürel olarak bölge şehirleriyle, şehirlerin nüfuslarıyla karşılaştırıldığında orantısız bir biçimde az olduğunun altını çizmiş ve uçak şirketlerinden Erzurum’a yapılan bu haksızlığa son vermelerini talep etmiştik. Uçuşların azlığı ve buna bağlı olarak Erzurum uçuş fiyatlarının yüksekliğiyle ilgili Erzurum kamuoyunda zaten birkaç yıldır büyük bir tepki vardı. Milletvekillerimiz halkın tepkisi üzerine THY yetkilileriyle görüştüler. Sayın milletvekillerimizin bize ilettiklerinden anladığımız THY’nin açıklaması gerçekleri yansıtmıyor ve tutarsız. THY Erzurum’a uçak seferlerinin azlığını Ankara-İstanbul-İzmir ve Antalya arasındaki uçuşlar dışında iç hatlardaki uçuşlardan zarar etmekle açıklıyor." şeklinde konuştu.

“Erzurum Türkiye’nin Kafkasya’ya açılan kapısıdır”

Direkt uçuşlar kaldırılan illerde (Antalya, İzmir, Bursa) yoğun Erzurumlu nüfusu yaşadığını belirten Ertaş, “Bu illere aktarmalı uçuşlarda bilet fiyatları ikiye katlanmaktadır ki bu, sosyal devlet anlayışına uymayan bir hizmettir. Yurt dışı uçuşlarından katbekat kâr etmek varken, demişler. Yurt içi uçuşlardan zarar etmeyi anlarız, lâkin bu gerekçe sadece Erzurum’a has mıdır ki Erzurum uçuş sayıları bölge ve denk illere göre çok çok daha azdır? Devlet bölünmüş yollar, tüneller, viyadükler, deniz altından tüp geçitler, yüksek hızlı trenler yaparken kâr amacı mı güdüyor. Karayolu ulaşımında devlet kâr ediyor mu? Kâr etmeyen devlet şehirlere, kasabalara, köylere yol yapmasın mı? Son birkaç yılda tüm Türkiye’de bilhassa Karadeniz’de yüzlerce tünel yaptı devletimiz. Erzurum’da ise 2012 ve 2015’te başlayan tünellerin hâlâ bitirilmemesi, uçuşların nüfusumuzla orantısız bir şekilde azaltılması ve yüksek hızlı tren projesinde hâlâ Erzurum’un yer almaması tüm Erzurumluları ziyadesiyle üzmektedir. Ulaşımda yaşanan sıkıntılar Erzurum’dan göçü hızlandırıyor, Erzurum’un cazibe merkezi olmasını önlüyor, ticaretin ve sosyal hayatın sekteye uğramasına neden oluyor. Erzurum tarihi misyonu, hikâyesi, zenginliği itibariyle dört ülkeye (Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran) sınır olan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin merkez şehridir ve Türkiye’nin Kafkasya’ya, Türk dünyasına açılan kapısıdır. Erzurum’un cazibe merkezi olması ülkenin güvenlik ve stratejik meselesidir.” dedi.