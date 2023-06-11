Hac farizasını yerine getirmek üzere Erzurum’dan yola çıkan hac kafileleri kutsal topraklara uğurlanıyor.

Hacı adayları Türkiye’den kutsal topraklara Erzurum Havalimanı’ndan dualarla uğurlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara giden hac kafilelerinin hareketleri öncesi, Erzurum İl Müftülüğü, hacı adaylarına uğurlama merasimi yapıyor ve dualarla yolcu ediyor.

Uğurlama merasiminde konuşan müftülük yetkilileri ve kafile başkanları, "İslam’ın en önemli farzlarından biri olan hac ibadetini yerine getirmek üzere hacı adaylarımız gitmeye devam ediyor. Buradan başlayacak olan yolculuk hakikaten insanın hayatında yaşayabileceği en önemli deneyimlerden birisi. Şimdiye kadar yaşamış olduğu hayata dair kendini hesaba çekebileceği, gittiği o topraklarda da ruhunu gerçek şekilde arındırabileceği bir ortam olacak. Hacı adaylarımız, milletimiz ve memleketimiz için ülkemizin ve tüm Müslümanların selameti için dua ederse inşallah makbul olur. Orası duaların makbul olduğu yerdir. Sizi burada dört gözle bekleyen sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanızı Allah’tan niyaz ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin, dert vermesin, keder vermesin, hac ibadetlerinizi en güzel şekilde yerine getirerek dönmenizi nasip etsin." dediler.

Hacı adayları da heyecanlarını ve sevinç duygularını dile getirirken aileleri duygu dolu vedalar yaşadılar. Gözyaşlarının adeta sel olduğu Erzurum Havaalanında hem hacı adayı kafilelerinin hem de aile yakınlarının huzur ve rahatça uğurlama yapmaları için her türlü önlemin alındığı gözlendi.