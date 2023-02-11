Erzurum’da deprem bölgesine yardımlar çığ gibi büyüyor. Toplanan yardımlar tırlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor.

Erzurum’da deprem bölgesine yardımlar çığ gibi büyüyor. Toplanan yardımlar tırlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında meydana gelen 7.7 büyüklüğünde depremin ardından 13.24’te gerçekleşen 7.6 büyüklüğünde ki deprem, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye olmak üzere 10 ilde ciddi yıkıma neden oldu. Bu çerçevede Erzurum’da Kazım Karabekir kapalı spor salonunda başlatılan yardım kampanyasıyla Yakutiye Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ve gönüllüler tarafından toplanan giysiler, bebek malzemeleri, battaniyeler gibi malzemeler paketlenerek tırlara yüklenmeye başlandı.