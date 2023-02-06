Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, Erzurum Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hizmetlerinde görevli 12 kişilik ekip, deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, Erzurum Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hizmetlerinde görevli 12 kişilik ekip, deprem bölgesine gönderildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla sahada olduklarını belirterek, 12 kişilik ekibin deprem bölgesinde görev yapacağını ifade etti.

İlbaş, "Bugün birlik ve beraberlik vaktidir. Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çağrıları neticesinde 12 kişiden oluşan ve alanında uzman personelimizin yer aldığı psikososyal destek ekibimiz Erzurum’dan Urfa’y yola çıktı.Depremzede vatandaşların içinde bulundukları kaygı, gelecek endişesi gibi travmatik durumlarla baş edebilmelerine yardımcı olabilmek ve destek verebilmek için bölgeye psikososyal destek ekiplerimizi gönderdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, devletimizin sosyal devlet ve sosyal politikalar anlayışı çerçevesinde yaşamsal bireysel ve toplumsal olarak gerçekleşen olaylar karşısında sadece fiziksel ihtiyaçların karşılanması ve ekonomik destek sunulması değil aynı zamanda psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması içinde psiko sosyal destekler sunulmasını sağlayarak, hizmet modellerini bir bütün olarak ele almaktadır, bu yaklaşımda bizi çalışmalara daha çok motive etmektedir" dedi.

İlbaş, deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, vefat edenlerin yakınlarına ve ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.