Personel, araç ve malzeme sevkiyatı aralıksız devam ediyor.

Personel, araç ve malzeme sevkiyatı amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğü’nde oluşturulan kriz masası tarafından bölgeye ivedilikle 106 tır (su, ısınma, gıda, hijyen, giyim) malzeme gönderildi.

ETÜ afetzedeler için yardım kampanyası başlattı

ETÜ afetzedeler için yardım kampanyası başlattı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Erzurum’dan bölgeye bin 872 personel ve içerisinde iş makinelerinin de bulunduğu 372 araç görevlendirildi.

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