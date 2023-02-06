Erzurum’da faaliyet gösteren Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı. Öte yandan yaralı vatandaşlar içinde Erzurumlular kan bağışında bulunmak için Kızılay kan alma noktasına koştu.

Erzurum’da faaliyet gösteren Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı. Öte yandan yaralı vatandaşlar içinde Erzurumlular kan bağışında bulunmak için Kızılay kan alma noktasına koştu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Malatya, Adıyaman, Gaziantep olmak üzere çok sayıda ilde etkili olurken, çok sayıda bina yıkıldı. Erzurum’da faaliyet gösteren Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Aşık Sümmani Kültür Merkezi’nde toplanan ekip ve gönüllüler vatandaşlar tarafından getirilen giysiler, bebek malzemeleri, battaniyeler gibi malzemeler paketlenerek tırlara yükleniyor. Toplanan malzemeler depremin etkili olduğu illere gönderilecek.

Yardım kampanyasına gönüllü olarak yardım eden vatandaşlar, “Çok üzücü bir olay. Vatandaşlarımız için burada giysi, battaniye, bebek malzemesi gibi malzemeleri topluyoruz. Vatandaşlarımız sağolsun getiriyorlar. Bunları onlara ulaştıracağız" dedi.

Kulüp Başkanı Lokman Toptaş da, “Afet bölgelerimiz zor durumda. Bizde ekip olarak yardım kampanyası başlattık. Erzurumlular buraya akın etti. Giysi, battaniye, bebek maması gibi malzemeleri getiriyorlar. Afet bölgelerine tırlarımızı doldurdukça göndereceğiz. Çok üzgünüz” dedi.

Öte yandan vatandaşlar kan bağışında bulunmak için de Kızılay kan alma noktalarına akın etti.