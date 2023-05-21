CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “orta kuşak yol” projesiyle ilgili açıkladığı görüşlere ve sunduğu haritada güzergâhı Azerbaycan’dan değil İran’dan geçirmesine Erzurum’daki STK’lerden de tepki geldi.

Daha önce kuşak yol inisiyatifi hakkında ortak çalıştay yapan Yeni Dünya Vakfı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ve ŞEHİRDER adına ortak bir açıklama yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, “ Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının CHP’yi rahatsız ettiğine ihtimal vermek istemiyoruz. Ancak art arda yapılan talihsiz açıklamaları da anlamakta güçlük çekiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Azerbaycan Türklerinden özür dilemesini bekliyoruz” dedi.

“Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bizim için kıymetli”

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti: “Çin’den Londra’ya kesintisiz ticaret yolunun en önemli geçiş noktası Azerbaycan güzergâhıydı. Bu güzergâhı da güvenli hale getirmek için kahraman Azerbaycan ordusu işgal edilmiş Karabağ topraklarını Ermenilerden kurtardı. Azerbaycan’ın Ermenistan ile kahramanca savaştığı sırada CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP’nin dış politikadan sorumlu İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz’ün ‘Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor.’ şeklindeki provokatif açıklamalarını unutmamışken bu sefer de CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çin’in ‘Orta Kuşak Yol İnisiyatifi’ni ‘Hayatımın Projesi’ diyerek açıklaması, bu açıklama sırasında gösterdiği haritada kuşak yol projesinin Azerbaycan’dan değil İran’dan geçmesi asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Ünal Çeviköz’ün İkinci Karabağ Savaşı sırasında yaptığı açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu’nun adeta “Turan Yolu” diyebileceğimiz yol projesine Azerbaycan’ı dahil etmemesi tesadüf olamaz. Kaldı ki zaten hayata geçirilmiş bu projede yol Azerbaycan’dan geçmektedir. İki kardeş ülkenin Türkiye ve Azerbaycan’ın dayanışması neden CHP’yi rahatsız ediyor, anlamak ta zorlanıyoruz! Kılıçdaroğlu’nun projesi ancak Ermenistan’ı ve İran’ı memnun eder.”

“Azerbaycanlı dostlarımız özür beklemektedir”

Daha önce Erzurum STK’leri olarak Şubat 2021’de başkanlığını yürüttükleri ‘Kuşak Yol İnisiyatifi’nin Türkiye’ye ve Erzurum’a Tesirleri’ başlıklı çalıştayının sonuç bildirgesini 5 gün boyunca gazetelerde yayınladıklarını ifade eden Ertaş, “ Özetle bu yolun Türk Cumhuriyetleri arasındaki kültürel, askerî ve ekonomik dayanışması artıracağına vurgu yapmıştık. Turan yolu diyebileceğimiz bu yolun önemli koridorlarından biri de şüphesiz ‘Zengezur Koridoru’dur. Şu an yüzde yetmişi tamamlanmış koridor hizmete açıldığında Erzurum’dan karayoluyla kesintisiz olarak Nahcıvan üzerinden Bakü’ye gidebileceğiz. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrımız şudur ki Karabağ Savaşı sırasında partililerin, şimdi de kendisinin yaptığı açıklamalar sadece Azerbaycan’daki kardeşlerimizi değil hepimizi üzmüştür. Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulduğu ve dayanışmanın arttığı bir zamanda Kılıçdaroğlu’nun açıklaması kabul edilemez. Azerbaycan’daki dostlarımız kendisinden özür beklemektedir.”