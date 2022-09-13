Erzurum’dan bu yılın Ağustos ayında 15, Ocak-Ağustos ayları bağlamında ise 2’si Serbest Bölge olmak üzere 39 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 13 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 16 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

Erzurum’dan bu yılın Ağustos ayında 15, Ocak-Ağustos ayları bağlamında ise 2’si Serbest Bölge olmak üzere 39 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 13 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 16 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

En Yüksek Değerde İhracat Yapılan Ülkeler

Erzurum’dan Ağustos ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Gürcistan, Moldova, Romanya, Azerbaycan ve Irak olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Ağustos ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Irak, Azerbaycan, Romanya ve Bulgaristan olarak değerlendirildi

İhracat Değeri Artan Ülkeler

Ocak - Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Avusturya, Romanya, Bulgaristan, KKTC, Macaristan, Mısır, Irak Yunanistan, Almanya, Somali, İsrail, Lübnan ve Azerbaycan ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti. İhracat değerinde en fazla yükselişin gerçekleştiği ülkeler Avusturya, Romanya ve Bulgaristan olarak kaydedildi.

İhracat Değeri Artış Oranları

İhracat değerindeki artış oranı ise Bulgaristan yüzde 329,9, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzde 472,8, Macaristan yüzde 430.5, Mısır yüzde 240.7, Irak yüzde 124,5, Almanya yüzde 16,0, Avusturya yüzde 43237, Yunanistan yüzde 35.5, Romanya yüzde 1819, Somali yüzde 46,6, Azerbaycan yüzde 14,9, Lübnan yüzde 882.7, İsrail yüzde 81.2 olarak gerçekleşti.

İhracat Değeri Düşen Ülkeler

Ocak - Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Gürcistan, Gambiya, Arnavutluk, Fransa, Katar, Malta, Fas, Birleşik Krallık, Sırbistan, İsveç, Ukrayna, Kosova, Kuveyt, BAE, Kamerun, Suriye ile yapılan ihracatta düşüş değerlendirildi. En fazla tutarda ihracat değeri düşüşü Suriye ile yapılan ihracatta tespit edildi.

İhracat Değeri Düşüş Oranları

İhracat değerinde düşüş oranları Katar yüzde 47,1, Birleşik Krallık yüzde 62,9, Gürcistan yüzde 12,8, Kosova yüzde 80,4, Fransa yüzde 42,1, Kuveyt yüzde 85,1, Sırbistan yüzde 65,2, Kamerun yüzde 97.9, Ukrayna yüzde 73,2, Gambiya yüzde 37.2, Arnavutluk yüzde 37.8, Malta yüzde 51.9, İsveç yüzde 73.0, Fas yüzde 62.5, BAE yüzde 96.3, Suriye yüzde 99.5 olarak açıklandı.

39 Ülkeye İhracat

Erzurum’dan bu yılın 8 aylık döneminde, ABD, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Benin, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi, Fas, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, İsrail, İsveç, İsviçre, Kamerun, Katar, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Letonya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Moldova, Nijer, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Somali, Suriye, Ukrayna, Yunanistan’a ihracat gerçekleştirildi.

Ağustos’ta 15 Ülkeye İhracat

Erzurum’dan Ağustos ayında 15 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde kaydedilen ihracat değerleri Gürcistan 1.9 milyon dolar, Moldova 513.4 bin dolar, Romanya 371,8 bin, Azerbaycan 310,5 bin, Irak 254,9 bin, Somali 82,0 bin, Benin 75,43 bin, Katar 48,09 bin, Bulgaristan 22,28 bin, İsrail 12,0 bin, Fransa 7,0 bin, Fas 6,85 bin, Suriye 3,69 bin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3,14 bin, BAE 1,98 bin dolar oldu

Ocak - Temmuz Dönemi İhracat Değerleri

Dönemde ülkeler bazında belirlenen ihracat değerleri; Gürcistan 4,4 milyon, Irak 2,3 milyon, Azerbaycan 1.9 milyon, Romanya 1.8 milyon, Bulgaristan 1.2 milyon, Katar 605,3 bin, Avusturya 421,6 bin, Almanya 204,15 bin, Mısır 192,59 bin, Lübnan 192,05 bin, Somali 314,4 bin, Fransa 181,7 bin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 108,9 bin, Kırgızistan 104,71 bin, Ukrayna 90,03 bin, Kamerun 52,00 bin, AHL Serbest Bölgesi 38,72 bin, İsrail 38,06 bin, Makedonya 53,0 bin, Birleşik Krallık 19,36 bin, Kosova 15,93 bin, Kuveyt 32,76 bin, İsviçre 13,43 bin, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi 11,29 bin, ABD 6,37 bin, Macaristan 3,36 bin, Yunanistan 4.66 bin, Arnavutluk 14.0 bin, Sırbistan 8,24 bin, Malta 17.9 bin, Gambiya 28.87 bin, Özbekistan 60.0 bin, Moldova 865,5, Rusya 39.0, Nijer 10.6, İsveç 8.26, Letonya 3.55 bin, Benin 75.4 bin, Fas 6.8 bin, Suriye 3.6 bin, BAE 1.9 bin dolar oldu