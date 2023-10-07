Erzurum’da Eylül ayında 1,9 milyon, bu yılın 9 ayında 18 milyon 914 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül 2023 dönemi ihracat verilerini açıkladı. Erzurum’da Eylül ayında 1,9 milyon, bu yılın 9 ayında 18 milyon 914 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İlden Eylül 2023 döneminde yapılan ihracat değeri Ocak ayına göre yüzde 37.7 oranında arttı, Ağustos ayına göre yüzde 37,74 oranında azaldı.

Erzurum 9 aylık veriler

TİM verileri üzerinden edinilen bilgiye göre Erzurum’dan Ocakta 1 milyon 416 bin, Şubatta 1 milyon 14 bin, Martta 1 milyon 159 bin, Nisanda 1 milyon 813 bin, Mayısta 2 milyon 432 bin, Haziranda 2 milyon 588 bin, Temmuz’da 3 milyon 403 bin, Ağustosta 3 milyon 134 bin, Eylülde 1 milyon 951 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Eylül ayı verileri ve Erzurum

TİM verilerinde; Eylül 2023 döneminde Erzurum’dan 1 milyon 951 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 3 milyon 941 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 15 milyon 117 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 87 milyon 146 bin değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

9 aylık bölgesel veriler ve Erzurum

TİM verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2023’ün 9 ayında Erzurum’dan 18 milyon 914 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 39 milyon 255 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 120 milyon 822 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 734 milyon 280 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

Erzurum’un payı

DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın 9 ayında Erzurum’dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 48,18, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,65, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 2,57 olarak hesaplandı.

Bölge illeri dağılımı

Ocak - Eylül döneminde Malatya’dan 275,4, Elazığ’dan 267, Hakkari’den 32,1, Iğdır’dan 55,9, Van’dan 25,8, Erzincan’dan 20,3, Ağrı’dan 21,1, Erzurum’dan 18,9, Muş’tan 3,3, Bitlis’ten 5,3, Bingöl’den 2,9, Ardahan’dan 3,3, Kars’tan 1.1, Tunceli’den 1,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye’nin eylül ayı ihracatı, 22,7 milyar dolar oldu

En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında kimyevi maddeler 2 milyar 846 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeleri 2 milyar 822 milyon dolarla otomotiv, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. Eylül’de ortalama kilogram birim ihracat değeri ise 1,42 dolar düzeyinde gerçekleşti.