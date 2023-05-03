2023 yılı TEKNOFEST finaline seçilen okullar ve projeler açıklandı. 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan yarışmada Erzurum’dan 6 okul finalde yarıştı.

2023 yılında düzenlenen TEKNOFEST’e Erzurum’dan başvuran okullardan Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi, Süheyla Sıtkı Alp Özel Fen ve Anadolu Lisesi, Sabancı İlkokulu, Ziya Gökalp Anadolu Lisesi, Özel Güneş Kız Fen Lisesi ve Emel Çatal Anadolu Lisesi finale kaldı.

TEKNOFEST yarışmasına katılan okullardan Aziziye Anadolu Lisesi Roket Takımı ve Emel Çatal Anadolu Lisesi İHA Takımı, Aziziye İlçe Millî Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’u ziyaret ederek projeleri hakkında İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’a bilgi verdiler.

Emel Çatal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Ahmet Yasir Tavlaşoğlu ve Hayrünisa Arıkapan, danışman öğretmenleri Esra Kirazoğlu rehberliğinde yaklaşık bir buçuk yıl üzerinde çalıştıkları havada otonom olarak yakıt ikmali yapabilen insansız hava araçları projesiyle bu yıl TEKNOFEST’te İHA alanında müracaat ettiler. Yazdıkları proje raporu ile raporlama aşamasında Türkiye birincisi oldular.

Takımda yer alan 11. sınıf öğrencisi Ahmet Yasir Tavlaşoğlu: “Bu proje, 9. sınıftan beri hayalimdi. 2 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Son yıllarda İHA’lar konusunda ülkemiz büyük ilerleme kat etti. Ancak İHA’larda önemli olan şey yazılım. Bizim projemiz sayesinde İHA’lar havada yakıt ikmali yapabilecek ve İHA’ların havada kalma süresi artacak. İlk raporumuz 12. olmuştu. Son raporumuz ise Türkiye birinciliğini aldı. Şu an tasarladığımız proje ile TEKNOFEST genç girişimci alanında yolumuza devam edeceğiz. Sonrasında projemizin patentini alıp ülkemiz için yeni projelerde üretmeye devam etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Aziziye Anadolu Lisesi Roket Takımı da 500 başvuru arasından finale kalan 27 projeden biri oldu. Aynı zamanda Doğu Anadolu’dan finale kalan tek proje olarak büyük bir başarı sağladı. Roket takımında yer alan öğrencilerden Büşra Taşkesenligil: “Biz 6 arkadaşız ve takım olarak 2 yıldır çalışıyoruz. Bize yol gösteren bir danışman öğretmenimiz rehberliğinde çalışıyoruz. Bu yıl Azim H-71 roketiyle Roket yarışmasına başvurduk. ÖTR (ön tasarım)- KTR (kritik tasarım)-AHR (atışa hazırlık) aşamalarını başarıyla geçerek Erzurum’da bu aşamaları tamamlayan tek takım olmayı başardık. Takımımız böylelikle Türkiye’de bu aşamaları başarıyla geçen toplam 27 takım arasına girdi. 25-29 Nisan tarihleri arasında TEKNOFEST ve ROKETSAN tarafından Aksaray’da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılma hakkı elde ettik.” ifadelerini kullandı.

Takımları ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ERBAP çerçevesinde öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attıklarını belirtti.

Kaygusuz: “Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yaptığımız faaliyetlere canla başla çalışarak katılıyorlar ve çok güzel sonuçlar alıyorlar. Spor, bilim, edebiyat, sanatta ve akademik başarıda öğrencilerimizi ön sıralarda görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor; gururlandırıyor. Görevimizi yapmış olmanın ve Erzurum’u hak ettiği şekilde temsil etmenin huzurunu yaşıyoruz. Erzurum’da eğitimin her kademesinde canla başla çalışan eğitimcilerimizle son dört yılda büyük bir atılım gerçekleştirdik. Eğitimde ortaya koyduğumuz başarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaygusuz ziyarete gelen öğrencilere: “Başarılarınız daim olsun! Allah sayınızı artırsın!. Sizlerin başarılı olması için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sizler de güvenimizi boşa çıkarmıyorsunuz. Erzurum, birçok alanda eğitimde ilk 10’da yer alıyor. Her alanda olduğu gibi proje tabanlı çalışmalarda da ilk 10’un içindeyiz. Sizlerin başarılarının bizim için çok farklı bir anlamı var. Çünkü sizler diğer arkadaşlarınıza rol model oluyorsunuz. Arkadaşlarınıza “Biz de yapabiliriz.” özgüvenini kazandırmış oluyorsunuz. Böylece güzel ve başarılı işler yapanların sayısı artıyor. TEKNOFEST gençliği yetişiyor. Sizlerin Türkiye’nin önemli projelerini yapan ekiplerin içinde yer alacağınıza inanıyorum. Gelişmiş ülke olmak, söz sahibi olmak bu projeler sayesinde olacak. Her iki ekibe de yürekten başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, TEKNOFEST yarışma ekibine, danışman öğretmenlerine başarılar dileyerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.