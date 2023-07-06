Erzurum’dan bu yılın Haziran ayında 14, Ocak-Haziran ayları kapsamında ise 33 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 9 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 10 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

En Yüksek Değerde İhracat Yapılan Ülkeler

Erzurum’dan Haziran ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Gürcistan, Irak, Moldova, Romanya, Azerbaycan olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Haziran ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Moldova ve Sierra Leone olarak değerlendirildi

İlk 5 Ülkenin Payı

TİM verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan değerlendirmede, Erzurum’dan yapılan ihracatta ilk 5 ülkenin payı, Gürcistan yüzde 28,23, Azerbaycan yüzde 18,74, Irak yüzde 15,01, Moldova yüzde 8,55, Sierra Leone yüzde 4.69 olarak hesaplandı.

İhracat Değeri Artan Ülkeler

DOSİAD analizlerine göre, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Moldova, Özbekistan, Sırbistan, AHL Serbest Bölgesi, Fransa, ABD, Gürcistan, Azerbaycan ve Almanya ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti.

Artış Oranları

DOSİAD analizleri kaydında, İhracat değerindeki artış oranı ise Moldova ile yüzde 1477, Özbekistan ile yüzde 463.8, Sırbistan ile yüzde 396.6, AHL Serbest Bölgesi ile yüzde 242.9, Fransa ile yüzde 65.5, ABD ile yüzde 55.8, Gürcistan ile yüzde 38.7, Azerbaycan ile yüzde 34.1 ve Almanya ile yüzde 15.2 olarak gerçekleşti.

İhracat Değeri Düşen Ülkeler

Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Somali, Birleşik Krallık, Irak, İsrail, Kuveyt, Romanya, KKTC, Bulgaristan, Avusturya ve Katar ile yapılan ihracatta düşüş değerlendirildi. En fazla tutarda ihracat değeri düşüşü yüzde 99,2 ile Katar ile yapılan ihracatta tespit edildi.

33 Bölgeye İhracat

Erzurum’dan bu yılın ilk 6 aylık döneminde, ABD, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bae, Bahreyn, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Ekvator Ginesi, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Irak, İspanya, İsrail, Katar, Kazakistan, Kongo, Kotdivuar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Liberya, Mauritius, Moldova, Moritanya, Nijer, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Sierra Leone, Somali, Suriye, ile ihracat gerçekleştirildi.

Haziran Ayı İhracat Verileri Ülkeye İhracat

Erzurum’dan Haziran ayında 14 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde kaydedilen ihracat değerleri Azerbaycan 325,8, Gürcistan 596,3, Irak 209,36, Fransa 27,6, Moldova 417,9, Almanya 31,8, Kuzey Somali 61,81, Irak 592.2, Romanya 327.5, Özbekistan 207.6, Moritanya 34.4, Sierra Leone 24.5, Liberya 11.9, Nijer 7.1, Hindistan 6.4 bin dolar olarak gerçekleşti.

6 Ayda 33 Ülkeye İhracat

Dönemde Gürcistan 2.9 milyon, Irak 1.5 milyon, Azerbaycan 1.9 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yılın ilk altı ayında; Moldova 899,34, Sierra Leone 493,00, Romanya 485,60, Özbekistan 338,34, Fransa 265,94, Almanya 235,17, Somali 200,40, Ekvator Ginesi 151,99, Nijer 135,59, Ahl Serbest Bölgesi 132,76, Bulgaristan 97,09, Kotdivuar 85,90, Moritanya 70,08, Suriye 67,62, Kongo 62,24, BAE 59,75, Bahreyn 45,45, Hindistan 25,25, Kazakistan 22,40, Kuveyt 17,43, İsrail 17,10, Birleşik Krallık 14,88, İspanya 13,92, Liberya 11,93, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 11,78, Sırbistan 10,51, ABD 9,93, Avusturya 4,41, Mauritius 3,54, Katar’a 3,54 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.