Erzurum’da Haziran ayında 2,6 milyon, bu yılın ilk 6 ayında 10 milyon 509 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İlden Haziran 2023 döneminde yapılan ihracat Ocak ayına göre yüzde 88,77, Mayıs ayına göre yüzde 9,90 oranında artış kaydetti

Erzurum 6 aylık veriler

TİM verileri üzerinden edinilen bilgiye göre Erzurum’dan Ocak ayında 1 milyon 416 bin, Şubat ayında 1 milyon 14 bin, Mart ayında 1 milyon 159 bin, Nisan ayında 1 milyon 813 bin, Mayıs ayında 2 milyon 432 bin, Haziran ayında 2 milyon 673 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Haziran ayı verileri ve Erzurum

TİM verilerinde; Haziran 2023 döneminde Erzurum’dan 2 milyon 673 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 4 milyon 573 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 13 milyon 153 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 77 milyon 737 bin değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

İlk 6 aylık veriler ve Erzurum

TİM verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2023’ün ilk 6 ayında Erzurum’dan 10 milyon 509 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 24 milyon 155 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 76 milyon 198 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 468 milyon 590 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

Erzurum’un payı

DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın ilk 6 ayında Erzurum’dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,50, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 13,79, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 2,24 olarak hesaplandı.

Bölge illeri dağılımı

Ocak - Haziran döneminde Malatya’dan 177,0 milyon, Elazığ’dan 166,8 milyon, Hakkari’den 22,6 milyon, Iğdır’dan 36,4 milyon, Van’dan 16,7 milyon, Erzincan’dan 13,6 milyon, Ağrı’dan 12,6 milyon, Erzurum’dan 10,5 milyon, Muş’tan 2.9 milyon, Bitlis’ten 3,3 milyon, Bingöl’den 1,7 milyon, Ardahan’dan 2,2 milyon, Kars’tan 746,6 bin, Tunceli’den 1,0 milyon dolarlık ihracat yapıldı.