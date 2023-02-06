Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bölgeye destek ekibi gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bölgeye destek ekibi gönderdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa ve Adana olmak üzere çok sayıda ilde etkili olurken, çok sayıda bina yıkıldı. Depremin hemen ardından 365 personel ve 87 araç Erzurum’dan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere deprem bölgesine gönderildi. AFAD, JAK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ASP İl Müdürlüğü, Kızılay, UMKE, Erzurum’a buz tırmanışı için gelen ekipler; Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye illerine yönlendirildi.

"Şu ana kadar toplamda 365 personelimizi görevlendirdik o bölgeye"

Konu ile ilgili Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bu sabah saat 04.16’da merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ancak 10 ili önemli ölçüde etkileyen 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Erzurum’da da hissedildiğini öğrendik ve AFAD ekiplerimiz, 112 ekiplerimiz, jandarmamız, polisimiz, büyükşehir belediyemiz ve diğer ekiplerimiz de öncelikli olarak Erzurum’da herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını seri bir şekilde öğrendik. İlimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Şu ana kadar toplamda 365 personelimizi görevlendirdik o bölgeye. Toplamda da 87 araç. Bu sayı her geçen gün artıyor. AFAD ekibimizden il müdürümüze, büyükşehir belediyemizden JAK timleri, polis arama ekipleri, yine Çevre Şehircilik il Müdürlüğümüz, yine CEKUT, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, Kızılay’ımız, UMKE ekipleri, haberleşmedeki bütün o operatörler, ekiplerimiz seyyar bir şekilde o bölgede iletişimi sağlamak için görevlendirildi. Buz tırmanışı için ilimizde bulunan uluslararası ekipteki 11 kişinin hepsinin uzmanlık alanı var, belgeleri var arama kurtarma konusunda. Onları da gönderdik. Hatay, Malatya ihtiyaç olan yerlere bir kısmı Şanlıurfa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep illerine bu ekiplerimizi yönlendirdik. Biz takviye sağlıyoruz. Erzurum deneyimli ekiplere sahip hem AFAD’da olsun hem diğer açılardan deprem bölgesine önce arama kurtarma, sonra birinci önceliğimiz o vatandaşlarımızı göçük altından kurtarabilmenin derdindeyiz devlet olarak. Daha sonra diğer hususlar gelecek. Hakikaten büyük ölçekli bir deprem. Allah bizleri daha beterinden muhafaza etsin. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Büyük geçmiş olsun" şeklinde konuştu.