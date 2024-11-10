Erzurum’dan bu yılın Ekim ayında 21, Ocak-Ekim ayları kapsamında ise 53 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 19 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 17 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

Erzurum’dan 53 Ülkeye İhracat

Ocak - Ekim döneminde Erzurum’dan 53 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İhracat yapılan ülkeler; ABD, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Belarus, Benin, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi, Fas, Fransa, Gana, Gine, Gürcistan, Hindistan, Irak, İspanya, İsrail, Karadağ, Katar, Kenya, Kırgızistan, Kongo, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Liberya, Libya, Lübnan, Makedonya, Malta, Mauritius, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Sierra Leone, Somali, Suriye, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tayland, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan olarak açıklandı

En Yüksek Değerde İhracat Yapılan Ülkeler

Erzurum’dan 2024 Ekim ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Romanya, Gürcistan, Irak, Azerbaycan ve Moldova olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Ekim ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Libya, Irak ve Moldova olarak bildirildi.

İlk 7 Ülkenin Payı

TİM verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan değerlendirmede, 10 aylık kapsamda en fazla değerde ihracatın gerçekleştirildiği 7 ülkenin il toplam ihracat değerindeki payı Romanya yüzde 40,62, Gürcistan yüzde 21,52, Azerbaycan yüzde 7,12, Irak yüzde 4,79, Bulgaristan yüzde 8.21, Moldova yüzde 3,10, Libya yüzde 5,08 olarak hesaplandı.

19 Ülkeyle Yapılan İhracatta Artış

Ocak - Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Bulgaristan, ABD, Katar, Maurtius, Gine, Avusturya, Kırgızistan, KKTC, Romanya, Belarus, Liberya, Gürcistan, Yunanistan, Kuveyt, Sırbistan, AHL Serbest Bölgesi, Somali, Almanya ve Azerbaycan ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti.

Artış Oranları

DOSİAD analizlerine göre İhracat değerindeki artış oranları yüzde olarak Bulgaristan 4 bin 406, ABD bin 466, Katar bin 253, Maurtius bin 54, Gine 999, Avusturya 897, Kırgızistan 686, KKTC 593, Romanya 589, Belarus 425, Liberya 265, Gürcistan 139, Yunanistan 107, Kuveyt, 44 Sırbistan 41,7, AHL Serbest Bölgesi 38,5, Somali 20,8, Almanya 16,6 ve Azerbaycan 5.7 oldu.

İhracat Değeri Düşen Ülkeler

Verilere göre 2024 Ocak - Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Moldova, İsrail, ırak, Özbekistan, Rusya, BAE, Gana, İspanya, Kongo, Suriye, Fransa, Tanzanya, Suudi Arabistan, Hindistan, Türkmenistan, Sierra Leone, Bahreyn ile yapılan ihracatta düşüş görüldü.

Düşüş Oranları

İhracat değeri düşüş oranı yüzde olarak, Moldova 2.0, İsrail 6,2, Irak 6,3, Özbekistan 15,4, Rusya 29,8, BAE 34,4, Gana 41,0, İspanya 47,6, Kongo 47,6, Suriye 48,1, Fransa 49, Tanzanya 57, Suudi Arabistan 62,2, Hindistan 64,7, Türkmenistan 70,2, Sierra Leone 84,7, Bahreyn 99,8 olarak bildirildi.

Ekim’de 21 Ülkeyle İhracat

Erzurum’dan Ekim ayında 21 ülkeyle ihracat gerçekleştirildi. En yüksek değerde ihracat 1,7 milyon dolarla Romanya, 1.1 milyon dolarla Gürcistan, 330 4 bin dolarla Irak, 268,5 bin dolarla Azerbaycan’ yapıldı.

Dönemde ihracat değerleri, Moldova 120,17, Libya 117,85, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 70,95, AHL Serbest Bölgesi 69,77, Nijerya 57,98, Özbekistan 48,82, Gana 47,00, Fransa 40,19, Gine 31,38, Avusturya 31,33, Lübnan 28,67, Suriye 28,57, Suudi Arabistan 20,24, Kuveyt 17,92, Liberya 15,00, Somali 9,24, ABD 4,86 bin dolar olarak açıklandı

Erzurum’dan 53 Ülkeye İhracat

Bu yılın 10 ayında Romanya ile 21,6, Gürcistan’la 11,4, Azerbaycan’la 3.7, Irak’la 2.5, Libya ile 2.7, Bulgaristan ile 4,3, Moldova ile 1.6 milyon dolarında ihracat yapıldı.

Diğer ülkelerle yapılan ihracatta değerler; Özbekistan 808,16, Gana 444,93, Almanya 419,05, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 276,54, Somali 261,06, Ürdün 236,30, Benin 219,57, Kırgızistan 209,89, AHL Serbest Bölgesi 201,43, Fransa 190,07, Bosna-Hersek 161,66, Gine 157,86, ABD 155,48, Liberya 149,47, Tayland 133,00, Suriye 119,26, BAE 112,19, Sierra Leone 77,57, Nijerya 57,98, Lübnan 56,12, Tunus 48,62, Katar 47,84, Suudi Arabistan 46,78, Belarus 45,64, Avusturya 44,00, Mauritius 40,91, Kuveyt 34,26, Ukrayna 33,54, Kongo 32,60, Rusya Federasyonu 30,61, Makedonya 29,65, Karadağ 28,75, Tanzanya 24,68, Yunanistan 16,86, İsrail 16,04, Sırbistan 14,90, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi 14,01, İspanya 13,50, Fas 10,50, Çin 9,94, Hindistan 8,91, Malta 8,40, Türkmenistan 6,65, Kenya 2,43, Pakistan 1,63, Bahreyn 0,22 bin dolar olarak aktarıldı.