Erzurum’da düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı.

Erzurum’da düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı.

Erzurum Şehir Hastanesi 2022 HAP (Hastane Afet Planı) tatbikatı yapıldı. Yaklaşık 2 aydır masa başında planlaması yapılan Hastane Afet Planı (HAP) bugün gerçekleştirildi. Tatbikata AFAD, UMKE, itfaiye, ambulans ve hastane çalışanları katıldı.

Düzenlenen tatbikatta senaryo gereği enfeksiyon hastalıkları yoğun bakımında oksijen tüpünde gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Durum AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye ekipler sevk edilirken, öncelikle hastaların tahliye işlemleri yapıldı.

Tatbikatta yangın alanındaki yoğun bakımdan alınan hastaların bazıları diğer bölümlerdeki yoğun bakımlara sevk edilirken, bir kısmı da itfaiye merdiveni ile aşağıya indirilerek KBRN bölümüne sevk edildi.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, "Yaklaşık 2 ay öncesine kadar masa başı hastane acil afet planlama tatbikatı gerçekleştirdik, masa başında bütün birimlerimiz il genelinde valilik denetimi altında İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, 112 ve İtfaiye birimlerimizle birlikte masa başı tatbikatımızı geçekleştirmede başarıya ulaştık. Daha sonrasında bunu sahada planlayarak bugün itibariyle gerçekleştirdik. AFAD, 112, İtfaiye ve Erzurum Şehir Hastanesi ekipleri olarak hastanemizde enfeksiyon yoğun bakım 6’da oksijen gazı sıkışmasına bağlı olarak çıkan yangın nedeniyle oradaki yatan hastalarımızın ve çalışan personelimizin bir başka alana transferlerini gerçekleştirdik. Bu tatbikatımızda eksiklerimizi gördük, eksiklerimizi en kısa süre içerisinde tamamlayacağız" dedi.

Öte yandan, hastanedeki tatbikat nefesleri keserken, ekiplerin muhtemel durumlara karşı hazırlıklı oldukları gözlendi.