Erzurum Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu’nun geçici 15. Maddesi’ne istinaden, ETSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seçimde en yüksek oyu alan; Serkan Daş, Yavuz Karataş ve Lütfettin Aşıkoğlu, Erzurum Sigorta Acenteleri İl Delegesi olarak seçildi.

Seçim sonucunun Erzurum’daki sigorta acenteleri için hayırlı olması temennisinde bulunan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, delege seçilen; Serkan Daş, Yavuz Karataş ve Lütfettin Aşıkoğlu’na yeni dönemde yapacakları çalışmalarda başarı diledi.

ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz da, sigorta acenteleri il delegesi seçilen isimleri tebrik ederek, başarı dileğinde bulundu.