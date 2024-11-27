Erzurum’da MEB bünyesinde yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin katılımlarıyla Maarif Kongresi düzenlendi.

Maarif Kongresi’nde, "Öğretmen Gözüyle" temasıyla "Oyun Ve Arkadaşlık", "Aile" Ve "Sosyal Sorumluluk Çalışmaları’nın eğitime etkisi ele alındı . Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretmenlere bildiri sunmak üzere Bakanlık tarafından davet gönderildi. Kongreye bildiride bulunmak için 78 ilden 2 bin 178 öğretmen katılım sağlarken 805 bildiri değerlendirmeye alındı. Kongreye en fazla katılım, 295 başvurunun yapıldığı "Öğretmen Gözüyle Ailenin Eğitime Etkisi" konu başlığında oldu. Bu başlığı 283 başvuru ile "Öğretmen Gözüyle Oyun ve Arkadaşlığın Eğitime Etkisi" ve 227 başvuru ile "Öğretmen Gözüyle Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Eğitime Etkisi" konu başlığı takip etti. Değerlendirme sonucunda 536 bildiri uygun bulunarak jüriye gönderildi. Her biri ikişer hakeme gönderilen bildiriler için verilen puanların ortalamaları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 3 tema altında en yüksek puanlara sahip üçer bildiri olmak üzere toplamda 9 bildiri Maarif Kongresi’nde sunuldu. Ayrıca jüriye gönderilen 536 bildiriden 101’inin yer alacağı kitap ise Cumhuriyetin 101. yılı anısına basılarak okuyucu ile buluşacak.

“Maarifin gücü olan öğretmenlerimizi destekleyeceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’de, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen Maarif Kongresi’nin açılış programına katılarak programla ilgili şu paylaşımı yaptı, “Burada değerli akademisyenlerimiz ve meslektaşlarımızla bir araya geldik, "Öğretmen Gözüyle" fotoğraf sergisi ve İLKSAN tarafından hazırlanan “Şehit Öğretmenlerimiz” fotoğraf sergilerimizin açılışını yaptık, dereceye giren öğretmenlerimize ödüllerini takdim ettik. Bakanlık olarak eğitim sistemimizde millî bir kimliğin oluşumuna katkı sağlamayı, millî bilince sahip bireylerden oluşan bir toplum meydana getirmeyi, eğitimi toplumun her kesimine ulaştırmayı ve evlatlarımızı 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun şekilde donatmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, öğretmenlerimizin mesleki hareket alanlarını genişletmek, sınıf ve okul şartlarına uygun şekilde karar alabilmelerini desteklemek ve ihtiyaç duydukları teknik desteği sağlamak için yol haritamızı oluşturduk. Maarifin gücü olan öğretmenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Programın eğitim yoluyla güçlü bir Türkiye Yüzyılı inşa etme yolunda ilerlememize katkı sunmasını diliyor, programa iştirak eden değerli katılımcılara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.