Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza saat 14.00 sularında Aşkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. 37 ANL 834 plakalı Toyota Corollo marka otomobil, Saptıran köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüj üzerinden geçen otomobil, arazi yol birleşimine hızla çarptıktan sonra parçalanarak durdu. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücüler 112’ye haber verdi. Kaza yerine gelen jandarma ve trafik ekipleri yol kontrolünü sağlarken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri otomobilde bulunan kazazedeleri araçtan çıkarttı. Kazada araçta bulunan kadın yolcu hayatını kaybederken, yaralı diğer kadın da sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yapmasına rağmen hayata döndürülemedi. Kazada 3 kişi de ağır şekilde yaralandı. Durumu ağır olan 9 yaşlarındaki çocuk ambulansla Aşkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, otomobilde sıkışan sürücü ve bir yolcu da ambulans helikopterle Erzurum’a sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk, ambulans helikopterle ilçe stadyumundan alınarak Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.