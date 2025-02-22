Erzurum’un Hınıs ilçesinde dün saat 15.27’de meydana gelen ve 4.4 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı.

AFAD verilerine göre; yerin 6,94 km derinliğinde ve 4,4 büyüklüğündeki depremin öncesi ve sonrasında da aynı bölgede sarsıntılar yaşandı.

Erzurum kent merkezine 89 km uzaklıkta meydana gelen deprem, Hınıs ilçesinde korkuya sebep oldu. İlçe merkezinde o anlarda bir mağaza ve eczanenin güvenlik kameraları deprem anında vatandaşların panikleri ve koşturmalarını kayıt altına aldı.