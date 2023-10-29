Erzurum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından bir sergi açıldı.

Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencileri, Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Erkut’un rehberliği ile Erzurum Kent Meydanı’nda, "Yüzyıla Yürüyen Sergi" adıyla Atatürk’ün resimlerinin olduğu bir sergi düzenledi.

Serginin açılışına Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu yaptı. Yakutiye Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Balcı, okul yönetici ve öğretmeni, veli ve davetlilerin katıldığı sergiye ilgi oldukça yoğun oldu.