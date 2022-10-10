Erzurum’da dün akşam etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. 3200 rakımlı Ejder Tepesi, yağan karla beyaza büründü. Beyaz ve yeşil tonunun birleştiği Palandöken’de kartpostallık görüntüler çıktı.

Tayland’da bir kentin neredeyse tamamı sular altına kaldı

Tayland’da bir kentin neredeyse tamamı sular altına kaldı

Erzurum’da dün akşam etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Kayak Merkezi’nin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

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