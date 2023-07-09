Meteorolojiden alınan bilgilere göre Erzurum’da yağışlı havanın 10 Temmuz’dan itibaren yerini güneşli havaya bırakacağı belirtildi.

Erzurum’da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı havanın öğleden sonra yerel kuvvetli devam etmesi bekleniyor. Pazartesi öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların yerini güneşli ve bulut bir havaya bırakacağı açıklandı. Erzurum’da salı gününden itibaren ise güneş yüzünü gösterecek. 14 Temmuz’da sıcaklıkların 35 derece kadar çıkacağı ifade edildi.

Bu arada, AFAD tarafından yapılan duyuruda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.