Erzurum’da etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda çökmeler yaşandı, caddeler göle dönüştü.

Trafikte zaman zaman sıkıntıların yaşandığı kent merkezinde Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri rögar kapaklarından su tahliyesi için çalışırken, trafik ekipleri de çökme yaşanan yollarda sürücülerin tehlike yaşamaması için yolu trafiğe kapattı.

Yaklaşık yarım saat aralıksız devam eden sağanak yağmur, yerini güneşli havaya bıraktı.