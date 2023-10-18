Erzurum’da vefatının 40. yılında Necip Fazıl Kısakürek sempozyumu düzenlenecek. Sempozyumun açılış programına Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin de katılacak.

Cihannüma Derneği koordinesinde Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi, Palandöken Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen Eğitim ve Gençlik Temalı, Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek sempozyumu Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Cihannüma mefkuresinin öncü şahsiyetlerini anma amacıyla planlanan ve ilki geçen yıl Diyarbakır’da Sezai Karakoç ile başlayan sempozyumlar dizisinin ikincisi olacak sempozyumda Necip Fazıl üzerine çalışmaları olan ülkenin önde gelen akademisyen ve yazarları tebliğlerini sunacaklar.

Sempozyum 20-21 Ekim tarihlerinde biri değerlendirme oturumu olmak üzere 8 oturumda gerçekleştirilecek. Sempozyumda 50’nin üzerinde akademisyen ve yazar bilimsel sunumlarını yapacaklar.

Sempozyumun açılış programına Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin de katılacak.

Programa Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, Yazarlar Birliği Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Prof. Dr. Erdoğan Erbay, Prof. Dr. Rıdvan Canım, Prof. Dr. İbrahim Kavaz ve Ali Haydar Haksal, Metin Önal Mengüşoğlu, Erol Erdoğan, Duran Boz, Ali Bal gibi Edebiyat alanında Türkiye’nin önde gelen akademisyen ve yazarları bildirileriyle katılacak.