Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı Resim ve Heykel Sergisi açıldı.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen sanatçıların yöreye ait materyallerle yaptığı eserler görenlerden ilgi gördü.

Açılış töreninde konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, sanatçıya verdiği önemden bahsederek, Erzurum’da göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne yaptığını, her daim sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyledi.

Kurdele kesimi sonrası eserleri tek tek inceleyen Vali Memiş, sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.