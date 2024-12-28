Erzurum’un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini iyice artırınca çok sayıda araç Erzincan ve Bayburt Karayolu’nda mahsur kaldı.

Meteorolojiden yapılan uyarılar ile yurdun Doğusu ve Kuzeydoğusu başta olmak üzere bugünden itibaren fırtınayla birlikte yoğun kar yağışı etkili olacağı yönünde uyarılar yapılmıştı. İlçe merkezi kısa sürede beyaza bürünürken yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı öğrenildi.

Erzurum’un Erzincan ve Bayburt kavşağında yer alan Aşkale’de bölgenin önemli geçiş noktalarından olan Tepebaşı ve Kopdağı geçitlerinde, sürücüler hem kar yağışı hem de meydana gelen kazalar nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Aşkale 121. Karayolları ekipleri kar yağışı öncesinde aldıkları önlemler neticesinde şiddetli kar yağışı esnasında yoğun çalışmaları ile aksaklıklara geçit vermemeye gayret gösteriyor.

Tepebaşı mevkiinde maddi hasarlı kaza yapan araç sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Çekiciyle kaldırılan hafif ticari araç sonrası karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparak trafik akışını sağladı.