Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Yıldırım, mesleki birlik ve beraberliği sağlamanın yanında gelişen teknoloji doğrultusunda kurs çalışmalarına da ağırlık veriyor.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Yıldırım, mesleki birlik ve beraberliği sağlamanın yanında gelişen teknoloji doğrultusunda kurs çalışmalarına da ağırlık veriyor.

Daha önce İHA kursu düzenleyerek örnek bir çalışmanın altına imza atan HKMO, bu kez de Coğrafi Bilgi Sistemleri kursu düzenliyor. HKMO’nun Erzincan ve Iğdır’daki kursları tamamlanırken, Erzurum’daki kurs için de geri sayım başladı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, başarılı çalışmalara imza atmaya ve ihtiyaç duyulan her noktada hizmet ve destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bilgi çağında ve bilgisayar teknolojisinin gelişimi ile birlikte uygulanmaya başlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS), birçok meslek dalında ve iş kolunda, takip ve planlama için kullanıldığını ifade eden Başkan Yıldırım, “Coğrafi Bilgi Sistemleri, küresel konumlandırma sistemi, uzaktan algılama, bilgisayar ve internet gibi sahip olduğu üstün teknoloji, araç-gereç ve metotlarla hayatın hemen tüm alanlarında insanoğluna çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. CBS, yeryüzüne ait bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlere olanak sağlayan bir karar destek sistemidir.” dedi.

CBS’nin uygulama alanları

CBS’nin uygulama alanları hakkında bilgi veren Başkan Bülent Yıldırım, “Haritacılık, belediye şehir planlama ve yönetimi, arazi ölçme ve değerlendirme, maden, sanayi, ekonomi, eğitim, planlama ve toplumsal gelişme, elektrik dağıtım şebeke yönetimi, doğalgaz dağıtım şebeke yönetimi, su ve kanalizasyon dağıtım şebeke yönetimi, trafik yönetimi Coğrafi bilgi sistemlerinin uygulandığı alanlardır.” ifadelerini kullandı.

Erzurum bölgeye bağlı Iğdır ve Erzincan’da Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitimini tamamladıklarına dikkat çeken Başkan Yıldırım, “Akıllı şebeke ve akıllı şehir yönetimi, altyapı, afet, sağlık, eğitim, ulaşım, üretim, satış-pazarlama, turizm, arazi yönetimi, orman, tarım, atık toplama, data vb. çeşitli alanlarda ihtiyaca yönelik masaüstü, web veya mobil CBS uygulamaları sunmakta ve geliştirmekte, navigasyon haritası üretmekte, sahadan altyapı şebeke envanterini toplamaktadır. Bu eğitimler ile katılımcılar kariyer hayatlarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu kurs, CBS alanında çalışma yapan veya CBS’yi kullanan tüm özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan ve bu sektöre ilgili olan tüm kişiler için önemli bir eğitim olma özelliğindedir.” diye konuştu.

Erzurum’daki eğitime davet

Erzincan ve Iğdır’ın ardından Erzurum CBS eğitiminin de Cuma günü başlayıp üç gün süreceğini belirten HKMO Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, “Erzurum’daki eğitim, 30 Eylül Cuma günü, saat:14:00’te Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde başlıyor. CBS konusunda uzman kişilerce verilecek. 3 gün sürecek eğitim ücretsiz olduğu gibi katılımcılara da sertifika verilecek. Sadece Harita mühendisleri değil, ilgi duyan her branştan herkes bu kurstan faydalanabilecek. Gelişen teknolojinin takibi noktasında ülkemize daha iyi hizmetler oluşturulması adına bu eğitimlerimiz çok önemlidir. Bilim çağında olduğumuz bu dönemde, teknolojinin bütün imkânlarını Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak kullanmaya, öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz. Cuma günü gerçekleştireceğimiz eğitim programına CBS’yi öğrenmek isteyen herkesi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.