Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde bir protokol imzalandı. Protokol ile 59 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde bir protokol imzalandı. Protokol ile 59 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum İŞKUR arasında imzalanan protokolle 59 vatandaşa iş imkanı sağlanacak. Covid-19 salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtların ihtiyaçlarının giderilmesi ve öğrencilerin barınma şartlarının iyileştirilmesi için Erzurum merkez ve ilçelerinde bulunan KYK’larda görev yapacak toplam 59 kişilik kontenjanla Toplum Yararına Programı düzenlenecek. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törenle protokolü imzaladı.

Protokolle KYK’nın bulunduğu Horasan, Narman, Oltu, Aşkale, Uzundere, Pasinler, Aziziye, Palandöken, Yakutiye ilçelerine toplam 59 kontenjan dağıtımı yapıldı. 27.09.2022-26.02.2023 tarihleri arasında çalışmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 16-20 Eylül tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr web adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle veya ALO 170’i arayarak yapabilecek.

İŞKUR İl Müdürü Mutlu, öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinde konaklama yapacağı KYK’da daha hijyenik ve temiz ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan TYP’yi başlatmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Öztürk ise Covid-19 salgını nedeniyle yurtların ihtiyaçlarının giderilmesi ve öğrencilerin barınma şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere düzenlenen Toplum Yararına Program için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne müteşekkir olduğunu belirtti.