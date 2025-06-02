Adını kış sporları ile duyuran Erzurum’da son yıllarda alternatif doğa sporları ve turizm rotaları da gelişmeye başladı. Bunun son örneği de Uzundere ilçesinde açılan kamping alanı oldu.

Vali Mustafa Çiftçi, Uzundere Şelale Mevkisi’nde yapımı tamamlanan Teke Kamping’in açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da katıldı. Vali Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Hacımüftüoğlu ve Uzundere Kaymakamı Sayın Kübra Demirer; açılışın anısına fidan dikerek geleceğe bir nefes bıraktı.