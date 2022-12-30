Geleceğin büyüklerine trafik bilincini yerleştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Trafikte küçük hata yoktur’ sosyal sorumluluk projesi Erzurum’da hayata geçirildi.

Geleceğin büyüklerine trafik bilincini yerleştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Trafikte küçük hata yoktur’ sosyal sorumluluk projesi Erzurum’da hayata geçirildi.

Projenin mimarı olan Erzurum eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, trafik konusunda ülkemizde önemli adımlar atıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’a hızlı tren ve tramvay sözünü hatırlatan Prof. Dr. Ilıcalı, yine de ölümlü trafik kazalarının devam ettiğine dikkat çekti. Ilıcalı, “Vatandaşlarımız hayatını kaybediyor. Mecliste iki dönem milletvekilliğimde bu işe emek verdim. Çünkü ben bu trafiğin aynı zamanda mağduruyum. Annem ve babam yaya geçidinden geçerken bir aracın çarpması sonucu rahmetli oldular. Ve yine herkesin tanıdığı Acun Ilıcalı’nın annesi ve babasını trafik kazasında kaybettik. Aranızda muhakkak birinci dereceye yakın olmasa da trafik kazası mağduru olanlarınız vardır. Kahraman polislerimiz trafiği düzene koymak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz de en son bu 2018 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bey ile trafikle ilgili bir önemli çalışmaları bir ele aldık. Milli Eğitim Bakanlığı’yla çalıştığım ticaret üniversitesi arasında ‘Trafikte küçük hatlar yoktur’ diye bir sosyal sorumluluk projesi imzaladık. Burada amaç miniklere trafik bilinci oluşturmak. Bu proje sadece İstanbul’da yürütülüyordu. Dedim ki memleketim Erzurum’da da bu projeyi hayata geçirmeliyiz. En son dedim ki benim de memleketim Erzurum ve Erzurum’a yayalım. Türkiye gelişiyor, çok güzel işler yapılıyor ancak trafik kurallarına maalesef uymuyoruz. Trafik kurallarını toplumumuzda bilinçlendirmemiz lazım. Trafikte küçük hata yoktur. Bunun anlamı da şudur. Trafik kurallarına harfiyen uyacağım” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, trafik kurallarına uymanın bir kültür olduğunu ve bunun bir kültür olarak toplumda kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

Erzurum şehir trafiğinde ilin valisi olarak her türlü trafik kuralına riayet ettiğinin altını çizen Vali Memiş, şehrin büyüklerinin küçüklere örnek olması gerektiğini söyledi. Vali Memiş sözlerine şöyle devam etti:

“İlimizin sanayileşmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Göreceksiniz yakın bir gelecekte en fazla beş yıl içerisinde Erzurum, Türkiye’nin sanayileşmiş şehirlerarasına girecek. Hayvancılıkta zaten zirvedeyiz. Turizmde zaten özellikle kış turizminde zirvedeyiz. Eğitimde, sağlıkta, kültür ve turizmde her alanda iyiye doğru gidiyoruz. Özellikle Erzurum şehir trafiğinde ben ilin valisi olarak kırmızı ışıkta duruyorum. Yaya geçidi ışık olsa da durmak zorundayız. Önce biz örnek olalım. Burada öğrencilerimize çok iş düşüyor. Anne babalarınızı, yakınlarınızı ikaz etmeniz sizi çok değerli buluyorum. Akademisyenlerimize çok iş düşüyor. Belediyelerimize ilçe belediyelerimize, büyükşehir belediyemize çok yakışıyor. Aslında baktığınızda temel altyapı hizmetleri açısından bölünmüş yollarımız var. Trafik işaretlerimiz var. Kavşaklarımız var. Trafik lambalarımız var. Polis ve jandarma kardeşlerimiz var. Trafik kazalarında geçmişle mukayese edildiğinde çok daha iyi durumdayız ama hedefimiz mümkünse sıfır ölümlü hata olması. Buna büyük gayret sarf ediyoruz. Ben kendim arka koltuğa otur oturur oturmaz emniyet kemerimi takıyorum. Yani ister yakında olayım, ister yakın seyahate deyin, ister uzak seyahate değil mutlaka emniyet kemerini takıyorum, arka koltukta ve o yaya geçitlerinde mutlaka aracı durduruyorum.”

Emniyet kemerinin önemine değinen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ölümlü trafik kazalarına dikkat çekti. Büyükşehir olan Erzurum’da toplumu trafik konusunda bilinçlendirmenin önemli bir nokta olduğunu ifade eden Sekmen, büyüyen ve gelişen toplumlarda trafik kazalarının olmaması gerektiğini dile getirdi. Bilhassa araba kullanırken emniyet kemerinin mutlaka takılı olması gerektiğinin altını çizen Başkan Sekmen, arka koltukta da kemerin takılı olması gerektiğini söyledi.