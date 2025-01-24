Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen kazada, biri olay yerinde diğeri hastanede 2 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum’u Tortum ilçesine bağlayan karayolunun Karagöbek Köyü mevkisinde, Mahmut Albayrak idaresindeki 53 ABJ 472 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Bünyamin Erdem yönetimindeki 25 AED 958 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonrası hafif ticari araç şarampole devrildi. Kaza yerine ihbar üzerine; sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araçtaki Faruk İlhan olay yerinde, Yusuf Talha İlhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılar, Mukaddes Erdem, Ercan Aydın ile sürücü Mahmut Albayrak, Erzurum’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.