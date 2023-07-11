Erzurum’da polis sorumluluk bölgesinde 6 ay içinde 557 ölümlü-yaralamalı ve bin 24 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.

Erzurum’da 2023 yılının ilk altı aylık ve Haziran ayı trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor. Erzurum’da bir ay önceki rakamlara göre trafik kazalarında artış olduğu gözlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri’ne göre; Erzurum’da 2023 yılı Haziran ayı döneminde 119 ölümlü-yaralamalı kazada, 174 maddi hasarlı ve 241 yaralı, 4 ölümlü kaza kayıtlara geçti. Erzurum’da 2023 yılı Mayıs ayı döneminde ise 109 yaralamalı kazada, 141 maddi hasarlı ve 188 yaralı kaza kayıtlarına geçmişti. Ölümlü kaza yaşanmamıştı.

Erzurum polis bölgesinde 2023 yılı altı aylık kazalara bakıldığında 557 ölümlü-yaralamalı, bin 24 maddi hasarlı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, bin 200 yaralı oldu. Türkiye geneli 2023 yılı altı aylık kazalara bakıldığında 105 bin 12 ölümlü-yaralamalı, 152 bin 361 maddi hasarlı kazada bin 345 kişi hayatını kaybetti, 159 bin 235 yaralı oldu.