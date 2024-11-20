Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve planlanmasına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım talepleri değerlendirildi.

Toplantıda, Erzurum’da yapılması planlanan sanayi alanı, mezarlık alanı, endüstri alanı ve eğitim tesis alanına yönelik imar planı talepleri ile tarımsal amaçlı yapı başvuruları da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Defterdar Selahattin Atabek, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Bakır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu ile çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.