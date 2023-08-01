Erzurum’da bu günden itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücretlerine zam geldi, öğretmen tarifesi uygulamadan kalktı.

Yapılan zamlar doğrultusunda 1 Ağustos 2023 tarihi itibaren şehir içi minibüs hatları ücret tarifesinde tam binişler 10 TL’den 11.00 TL’ye, öğrenci binişleri 5 TL’den 7.00 TL’ye çıkarıldı. Belediye ve Özel Halk otobüslerinde tam binişler 7 TL’den 10 TL’ye, öğrenci binişleri 3,5 TL’den 5,5 TL’ye çıkarıldı. Nakit biniş 10 TL’den 15 TL’ ye çıktı. Temassız banka ve kredi kartları ile binişler 10 TL, QR bilet (tek binişlik) 15 TL oldu. Kırsal hatlarda ise; K14 için tam 15 TL- öğrenci 11 TL, K15 için tam 17 TL- öğrenci 13 TL ve K16 için tam 20 TL- öğrenci 15 TL oldu. Erzurum-Havalimanı servis ücreti 25 TL olurken, öğretmen tarifesi uygulamadan kaldırıldı.