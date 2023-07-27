Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahminlerine göre Erzurum’unda içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve çevresinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edilirken bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Erzurum’da bu gün parçalı ve az bulutlu bir hava tahmini yapıldı. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık ise 31 derece olacak. Bu arada Erzurum’da en düşük sıcaklık Tekman’nın Hacı Ömer Köyü’nde 8 derece olarak ölçüldü.