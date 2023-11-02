Erzurum’da açılışı dün yapılan “Teknoloji Ve Eğitim Bölgesel Çalıştayı” bu gün kapanış oturumu ve sonuç raporunun yayınlanmasıyla tamamlanacak.

Öğretmenlerin gözünden “Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimin Bugünü Ve Geleceği” başlığında öğretmen fikirlerinin alınarak Türkiye Yüzyılı’na eğitimde en iyi nasıl katkı sunulabileceğini ortaya koymak için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 1-2 Kasım 2023 tarihinde 7 ilde (Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Gaziantep, Samsun, Erzurum) eş zamanlı olarak düzenlenen Cumhuriyetin 100.Yılında Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayı Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleştiriliyor.

İlk günkü programa Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Fatih Kıratlı, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Fatih Paça, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, İl müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, akademisyenler, STK temsilcileri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Beyazlı’nın bilgilendirme sunumu ile başlayan çalıştayın açılış oturumu, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Fatih Kıratlı ve Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir’in konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açılış konuşması video gösterimi ile devam etti.

“Daha fazla çalışacağız, üreteceğiz”

Geride kalan 100 yılda Türkiye’nin, cumhuriyetin ve milletin çok büyük kazanımlar elde ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir: "Eğitimde elde ettiğimiz başarılar sadece okullarımızın fiziki imkanları ya da öğretmen sayımızla ölçülemez. Sahip olduğumuz nüfus ve öğrenci itibarıyla eğitimde çok büyük başarılar elde ettik. Geride bıraktığımız 100 yılda elde ettiğimiz başarıları, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı’nda daha da taçlandırarak geleceğe taşımak mecburiyetindeyiz. Daha fazla çalışarak ve üreterek elde ettiğimiz kazanımlarımızı ve teknolojimizi her alanda daha üst basamaklara çıkartabilmek için daha yüksek gayretle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

“Öğretmenlerimizin deneyimleri bizim için kıymetli”

Geleceğin teminatı olan gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarına değinen Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Başkanlığı Kurul Üyesi Fatih Kıratlı: Kıratlı: "Bu nedenle öğretmenlerimizin deneyimlerini, fikirlerini ve görüşlerini dinlemek, eğitimdeki en iyi uygulamaları belirlemek ve eğitim sistemimizi daha da ileri taşımak için bu çalıştayı düzenliyoruz. Teknoloji, eğitimdeki dönüşümün itici gücü. Yaşadığımız süreçte bunu çok iyi gözlemledik. Öğrencilerimizi daha etkili bir şekilde eğitmek ve geleceğe hazırlamak için teknolojiye olan ihtiyaç hiç olmadığı kadar büyüktür." diye konuştu.

“Ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz”

Cumhuriyetin 100.Yılında Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayı’nın, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olan Erzurum’da gerçekleştirilmesinin ve böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız: "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; Mevlana Celaleddin Rumî’nin pergel metaforunda ifadesini bulan bir ayağı kültürel-manevî değerlerine sabit, diğer ayağı dünyayı dolaşabilen, güçlü Türkiye’nin hizmetkârı bireyler yetiştirmek en büyük arzumuz. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve gurur içinde kutladığımız bu dönemde, eğitim sistemimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza; Erzurum olarak eğitimde artık Türkiye ile değil dünya ile yarışacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Akademisyenler, okul yöneticileri ve farklı branşlardan 80 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın oturumlarında "Öğretmenlerin bakış açısıyla teknoloji kullanımı, teknolojinin eğitim ortamlarında kullanımı, teknolojinin eğitim süreçlerine etkisi, yapay zekâ içerikli uygulamaların eğitimde kullanımı" başlıkları ele alınacak. İki günlük çalıştay, bu gün ki kapanış oturumu ve sonuç raporunun yayınlanması ile sona erecek.