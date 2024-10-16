16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum’da yapılacak olan 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması start aldı. Yarışmaya 2 bin 687 robot ve 6 bin 691 öğrenci katılacak.

“Eğitimin yüzyılında ahilik ve teknoloji” teması ile yurtiçi ve yurtdışından binlerce öğrenci; Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye) , İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Tasarla Çalıştır (Temel Seviye), Labirent Ustası, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Su Altı Araç, Otonom Araç, Yumurta Toplama, RC Sabit Kanat Uçak ve Serbest Proje kategorilerinde yarışacak. Altı bin 691 yarışmacı Erzurum’da dört gün boyunca devam edecek olan robot yarışmasında ter dökecek, derece girmek için kıyasıya bir mücadelenin içinde olacak. Aynı zamanda yurt dışından gelen katılımcılarla farklı ülkelerin teknoloji alanındaki becerilerini sergileme ve öğrencilerin kültürel etkileşimde bulunma fırsatı sunarak, küresel düzeyde rekabet edebilirliklerini artırılması hedefleniyor. Öğrenciler farklı bakış açılarıyla tanışma ve teknoloji alanında diğer ülkelerin seviyesini gözlemleme fırsatı sunan yarışma, kültürel paylaşım ve iş birliği imkânlarını da desteklemeyi amaçlıyor.

“Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji” vurgusu

16. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın açılışına katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz birer konuşma yaptı. Bu yıl 16. kez düzenlenen yarışma, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kampüsü içinde gerçekleştiriliyor. Yarışmaya 17 ülkeden ve 81 ilden bin 3 kurum, 6 bin 691 katılımcı, 2 bin 687 robotla başvuru yaptı. Yarışma, protokol kapsamında; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile Türk iş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA); paydaş olarak Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Aselsan ve MESS Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştiriliyor 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın bu yılki teması “Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji” olarak belirlendi.